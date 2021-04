POL-HRO: Drei Angreifer aus S-Bahn-Tunnel gestellt

Rostock (ots) - Ein 38-jähriger deutscher Geschädigter wurde am Abend des 26. März durch drei unbekannte Täter in Rostock Lütten Klein vor dem Betreten des S-Bahn-Tunnels angegriffen. Das Kriminalkommissariat Rostock konnte nun die Täter ermitteln.



Nach einer zunächst kurzen verbalen Auseinandersetzung sollen die drei Tatverdächtigen den Mann aufgefordert haben, sein mitgeführtes Fahrrad sowie Zigaretten herauszugeben. Daraufhin sollen sie dem Geschädigten sein Fahrrad entrissen haben, welches er jedoch nach Gegenwehr wiedererlangen konnte. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Tatverdächtigen massiv auf den Geschädigten ein. Zeugen griffen in die Situation ein, sodass der Geschädigte vor weiteren Angriffen geschützt werden konnte. Es wurde eine Strafanzeige wegen versuchten schweren Raubes aufgenommen.



Im Zuge umfangreicher polizeilicher Ermittlungen des Rostocker Kriminalkommissariats konnten die drei Täter zwischen 20 und 22 Jahren letztlich namentlich bekannt gemacht werden. Alle Personen sind deutscher Herkunft. Die Ermittlungen zu dem Fall sind noch nicht abgeschlossen. Das Verfahren wurde an die Staatsanwaltschaft Rostock übergeben.



