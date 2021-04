POL-HWI: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 104 bei Selmsdorf

Selmsdorf (ots) - Am gestrigen Nachmittag, dem 26. April 2021, kam es auf der B 104 hinter Selmsdorf zu einem schweren Verkehrsunfall.



Der Fahrer eines Opels, der die Bundesstraße 104 in Richtung Lübeck befuhr, kam gegen 15:00 Uhr aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Straßenbaum zusammen. Der 37-jährige Fahrzeugführer erlitt hierbei tödliche Verletzungen.



Der entstandene Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.



Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Selmsdorf kamen zum Einsatz.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die B 104 für mehr als zwei Stunden voll gesperrt.



Ein Unfallsachverständiger der Dekra wurde zur Begutachtung der Unfallstelle und Erforschung des Unfallhergangs angefordert.



Zum Zeitpunkt des Unfalles befand sich auf einem angrenzenden Feld ein Traktor mit Düngerstreuer. Die Polizei Grevesmühlen bittet den Traktorfahrer nun sich im Rahmen der Ermittlung des Unfallherganges als Zeuge zur Verfügung zu stellen und sich unter der Telefonnummer 03881 720 0 zu melden.



Insofern keine besondere Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



