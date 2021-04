POL-HST: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines E-Trikes in Stralsund

Stralsund (ots) - Die Kriminalpolizei sucht Zeugen nach dem Diebstahl eines neuwertigen E-Trikes in der Hansestadt Stralsund.



In der Zeit vom 26.04.2021, 19:30 Uhr bis zum 27.04.2021, 07:00 Uhr entwendeten bisher Unbekannte in der Damitzer Straße ein acht Monate altes Elektrodreirad des Herstellers Pfau-Tec, Modell "Scoobo" (Farbe: blau-grau-metallic). Der Schaden beläuft sich auf circa 4.500 Euro.



Wer Angaben zur Tat, dem oder den Tätern beziehungsweise zum Aufenthaltsort des Fahrzeugs machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Stralsund (Telefon: 03831-28900), jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



