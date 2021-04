POL-ANK: Erneuter Brand eines Waldstücks in Loddin

Heringsdorf (ots) - Gestern Abend (26. April 2021, 19.30 Uhr) wurde die Polizei erneut über einen Brand informiert. In einem an der B 111 angrenzenden Waldstück - kurz hinter dem Ortsausgang Stubbenfelde in Fahrtrichtung Ückeritz - brannte eine etwa 20 qm große Fläche. Die eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Koserow, Zempin und Loddin konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Insgesamt entstand durch den Brand ein Schaden von etwa 50 Euro.

Wegen des Verdachts der Brandstiftung hat die Kriminalpolizei nun die Ermittlungen dazu aufgenommen. Auch wird ein möglicher Zusammenhang zum Brand eines Waldstücks in Trassenheide einige Stunden zuvor (siehe Pressemitteilung vom 26. April 2021, 15.01 Uhr) sowie auch zu weiteren Bränden im Inselbereich geprüft.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378-2790, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



