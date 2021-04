POL-HWI: Versammlungsgeschehen in der Hansestadt Wismar am 26. April 2021

Wismar (ots) - Die für den heutigen Montag (26.04.) bei der zuständigen Versammlungsbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg angemeldete Versammlung unter dem Motto "Frieden-Freiheit-Grundrechte. Habt Mut! Ihr seid nicht allein!" verlief aus Sicht der Polizei friedlich.



In der Spitze beteiligten sich etwa 160 Personen an dem Protest gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen. Die Aufzüge, die gegen 18:45 Uhr auf dem Wismarer Marktplatz starteten, führten durch die Innenstadt u. a. entlang der Mühlengrube, über den Ziegenmarkt, durch die Neustadt, über den St.-Georgen-Kirchhof zurück zum Marktplatz. Dort endete die Versammlung gegen 19:50 Uhr.



Die Versammlungsteilnehmer*innen hielten sich grundsätzlich an die erteilten Auflagen der Versammlungsbehörde zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowie zur Einhaltung eines festgelegten Mindestabstandes. Gegen einzelne leiteten die Einsatzkräfte Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Nichtbefolgens der von der Versammlungsbehörde erlassenen Auflagen, insbesondere die festgelegten Hygieneregelungen im Zusammenhang mit dem Infektionsschutz (Maskenpflicht), ein. Mehrere Personen konnten Atteste, die von der Verpflichtung zum Tragen eines M-N-S- befreien, vorlegen.



Im Rahmen des Versammlungsgeschehens kam es im Innenstadtbereich zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen.



Die Polizeiinspektion Wismar begleitete das Demonstrationsgeschehen mit rund 60 eigenen sowie Kräften benachbarter Dienststellen.



