POL-LWL: Polizei ermittelt wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung

Grabow (ots) - In Grabow ist eine Frau am späten Samstagnachmittag eigenen Angaben zufolge von zwei Männern auf offener Straße mit einem Messer bedroht worden. Einer der beiden Tatverdächtigen soll die Frau zudem mit Reizgas attackiert haben. Das 30-jährige Opfer erlitt dabei eine Hautrötung. Die beiden Tatverdächtigen, die dem Opfer bekannt waren, wurden später in einer Wohnung festgestellt. Dabei leistete einer der beiden Beschuldigten den Polizisten gegenüber Widerstand. Beide wurden daraufhin überwältigt, verletzt wurde niemand. Sowohl das Messer als auch das Reizgas wurden anschließend in einem Außenversteck gefunden und sichergestellt. Das Motiv der Tat wird nun ermittelt. Alle Beteiligten sind sich untereinander bekannt. Gegen die beiden deutschen Tatverdächtigen (ein 17-jähriger Jugendlicher und ein 20-jähriger Heranwachender) wurden Strafanzeigen wegen Bedrohung sowie gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell