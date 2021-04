POL-ANK: Zeugenaufruf nach Brand eines Waldstücks in Trassenheide

Trassenheide (ots) - Heute Vormittag (26. April 2021, gegen 10.20 Uhr) meldeten zwei Hinweisgeber den Brand eines Waldstücks in der Nähe des Strandaufganges 9H2 in Trassenheide. Die benachrichtigte Rettungsleitstelle setzte sofort die Polizei über den Brand in Kenntnis. Durch die 26 eingesetzten Kameraden der Feuerwehren Trassenheide, Karlshagen, Bannemin und Zinnowitz konnte das Feuer der ca. 150 qm großen Fläche schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der Schaden wird nach ersten Schätzungen auf etwa 300 Euro beziffert. Auch Bäume wurden dabei in Mitleidenschaft gezogen.



Eine Brandstiftung kann nach aktuellen Erkenntnissen nicht ausgeschlossen werden. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378-2790, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Insbesondere die beiden Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei in Heringsdorf zu melden.



