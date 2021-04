POL-NB: Sachbeschädigungen mittels Bauschaum - Tatverdächtiger ermittelt

Sietow (ots) - Die Beamten des Polizeireviers Röbel waren am 24.04.2021 gegen 10:00 Uhr aufgrund mehrerer angezeigter Sachbeschädigungen in Sietow im Einsatz. Dabei führte die Spurenlage die Beamten direkt zum Täter.



Nach bisherigen Erkenntnissen lagen die Tatorte innerhalb eines Wohngebietes im Bereich der Warener und Röbeler Straße in 17209 Sietow. In allen Fällen wurde Bauschaum in verschiedene Gegenstände des betroffenen Eigentums gefüllt. So stellten die Beamten u.a. Bauschaum in Türzylindern der Wohnhäuser oder Nebengelasse, Bauschaum in Türrahmen oder Briefkästen, aber auch im Schaukasten der Gemeinde Sietow fest. Der Gesamtschaden wird derzeit auf 2500 EUR geschätzt.



Vereinzelte Bauschaumreste auf der Straße führten die Beamten von Tatort zu Tatort und letztlich auch zur Wohnanschrift des Tatverdächtigen. Im Zuge der Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten Bauschaumreste und Bauschaumanhaftungen an den Schuhen des Tatverdächtigen, die in der Folge beschlagnahmt wurden. Die Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigungen gegen den 35-jährigen Deutschen werden durch Beamte der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel geführt. Zeugen, die über den bekannten Sachverhalt hinaus Angaben zu den Sachbeschädigungen machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Röbel unter 039931-848 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



