POL-LWL: Brand eines Kuhstalls in Kuhlen (Erstmeldung)

Kuhlen (ots) - In einem Kuhstall in Kuhlen ist am Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Das ca. 20 Meter lange Gebäude brennt derzeit in voller Ausdehnung. Ersten Erkenntnissen zufolge konnten die meisten Tiere bereits in Sicherheit gebracht werden. Mehrere Feuerwehren aus der Region befinden sich momentan im Löscheinsatz. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell