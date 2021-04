POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses

Wismar (ots) -



Am 25.04.2021 um 14:53 Uhr brach aus bisher ungeklärter Ursache in

der Straße Gartensteig in Dorf Mecklenburg in einem Gartenschuppen

ein Feuer aus, welches sich auf das zugehörige Einfamilienhaus

ausdehnte. Die dort wohnhafte Familie mitsamt beider Kinder konnte

sich zuvor in Sicherheit bringen. Der Vater trug eine leichte

Brandverletzung davon.



Durch die Feuerwehren Dorf Mecklenburg, Groß Stieten, Lübow, Bobitz

und Bad Kleinen mit insg. 60 Einsatzkräften konnte der Brand

rechtzeitig gelöscht und ein Übergreifen auf weitere Häuser

verhindert werden.



An dem Einfamilienhaus und dem Gartenschuppen entstand ein

Gesamtschaden von ca. 400000 Euro. Weitere Ermittlungen zur

Brandursache werden durch das Kriminalkommissariat Wismar realisiert.



PK Krasokha

Polizeihauptrevier Wismar



