POL-HRO: Wildunfall mit verletzter Kradfahrerin

Am 25.04.2021 gegen 05:45 Uhr kam es in der Nähe der Ortschaft

Güstrow zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines

Kleinkraftrades befuhr die Landesstraße 14 in Fahrtrichtung

Glasewitz. Auf Höhe des Solarparks lief plötzlich ein Wildschwein auf

die Fahrbahn. Die 34-jährige Deutsche konnte nicht mehr ausweichen

und es kam zur Kollision zwischen Tier und Kleinkraftrad. Infolge des

Zusammenstoßes stürzte sie und wurde mit dem Verdacht auf schwere

innere Verletzungen in das KMG Klinikum nach Güstrow verbracht. Das

Wild entfernte sich von der Unfallstelle. Das Kleinkraftrad war durch

den Sturz nicht mehr fahrbereit und musste durch ein

Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in

Höhe von ca. 1000,- Euro.



