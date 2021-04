POL-NB: Diebstahl an Funkstreifenwagen der Polizei in Stavenhagen-Zeugen gesucht

Malchin (ots) - Unbekannte Täter entwendeten am 24.04.2021, zwischen 22.56 Uhr und 23.14 Uhr das hintere KFZ-Kennzeichenschild sowie Scheibenwischer von einem Streifenwagen Mercedes-Benz Vito des Polizeireviers Malchin. Die Beamten hatten das Fahrzeug in 17153 Stavenhagen, Heinrich-Heine-Straße 5 abgestellt, um dort im Haus einen zugewiesenen Einsatzauftrag zu bearbeiten. Der Schaden beträgt ca. 300,-EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Malchin Telefon 039942310, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache www.polizei.mvnet.de zu melden.



