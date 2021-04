POL-NB: Brand einer Scheune in Groß Polzin, LK V-G

Wolgast (ots) - Aus bisher ungeklärter Ursache kam es am 23.04.2021 gegen 21:30 Uhr zum Brand einer Scheune in Groß Polzin. Eine entsprechende Meldung ging zuvor in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ein und bestätigte sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Ereignisort. Hier brannte eine Scheune in der Größe von etwa 40 x 10 Metern in voller Ausdehnung. Durch die Feuerwehren Gützkow, Groß Polzin, Menzlin, Klein Bünzow, Ziethen und Schmatzin, welche mit insgesamt 70 Kameraden vor Ort waren, erfolgte die Brandbekämpfung an dem leerstehenden Objekt.

An diesem entstand durch das Feuer ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Der Kriminaldauerdienst Anklam hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



Im Auftrag





Matthias Trotzky

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell