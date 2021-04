POL-NB: Motorradfahrer kommt von der Fahrbahn ab und verletzt sich schwer, LK MSE

Neustrelitz (ots) - Am 23.04.2021 befuhr ein 31-jähriger deutscher Kradfahrer gegen 16:00 Uhr die L 25 zwischen Userin und Useriner Mühle. Beim Durchfahren einer Linkskurve kam dieser mit seiner Honda nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in weiterer Folge seitlich gegen eine Richtungstafel. Im weiteren Verlauf kam der Fahrer zu Fall.

Der schwerverletzte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren medizinischen Behandlung in das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg gebracht.

An dem nicht mehr fahrbereiten Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Dieses wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.



