POL-HRO: Brand eines leerstehenden Schuppenkomplexes

Parchim (ots) -



Am 23.04.2021 gegen 16:05 Uhr kam es in 19376 Marnitz zum Brand eines

leerstehenden Schuppenkomplexes. Aufgrund des Windes griff das Feuer

auf eine angelegene Brachlandfläche über und setzte ca. 500m² in

Brand.

Der Schuppenkomplex wurde durch den Brand vollständig zerstört.



Durch die eingesetzten Kameraden der freiwilligen Feuerwehren aus der

Gemeinde konnte der Brand gelöscht und ein weiteres Ausbreiten

verhindert werden. Personen wurden durch den Brand nicht gefährdet.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 70.000EUR.



Nach ersten Ermittlungen zur Brandursache, kann eine Entzündung durch

Fremdeinwirkung nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei nahm

die Ermittlungen zur vorsätzlichen Brandstiftung auf.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können,

melden sich bitte bei der Polizei Parchim unter 03871 - 6000 oder im

Internet www.polizei.mvnet.de.



