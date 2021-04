POL-LWL: Polizei ermittelt nach Leichenfund in Boizenburg

Boizenburg (ots) - In dem Flüsschen Boize in Boizenburg ist am Freitagmorgen die Leiche eines Mannes entdeckt worden. Bei dem Toten handelt es sich wahrscheinlich um einen 49-jährigen Mann. Die Maßnahmen zu seiner Identifizierung sind derzeit noch nicht abgeschlossen. Ein Passant hatte den zur Hälfte im Flachwasser liegenden Toten entdeckt und die Polizei informiert. Neben der Leiche fand die Polizei auch das Fahrrad des Mannes, mit dem er unterwegs war. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt zu den Umständen, die zum Tod des Mannes führten. Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor. Zeugenaussagen zufolge soll der Mann vor dem Vorfall noch gesehen worden sein. Zu diesem Zeitpunkt soll er alkoholische Getränke konsumiert haben.



