POL-GÜ: Mitarbeiter haben das neue Gebäude der Polizei bezogen

Details anzeigen Polizei Sanitz Polizei Sanitz

Sanitz (ots) - ~Seit Juni 2019 wurde am neuen Gebäude für die Polizei in Sanitz gebaut. Ab dem 26. April 2021 sind die Mitarbeiter*innen vom Polizeirevier und der Kriminalkommissariatsaußenstelle Sanitz unter der neuen Anschrift zu erreichen.



18109 Sanitz, Tessiner Straße 17



Telefon 038209 44 0

Fax 038209 44 226

E-Mail pr.sanitz@polmv.de~



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell