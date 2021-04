POL-HST: Zeugenaufruf nach Bedrohung und Beleidigung in einem Testzentrum in Stralsund

Stralsund (ots) - Am Donnerstag, dem 22.04.2021 hat ein unbekannter Mann zwischen 11:15 Uhr und 11:30 Uhr das Testzentrum auf dem alten Markt in Stralsund betreten.



Nach aktuellem Stand der Ermittlungen haben zwei Mitarbeiter des Testzentrums den Mann über das Testverfahren informieren wollen.

Der Mann wurde im Laufe des Gesprächs immer aggressiver und lauter, was darin endete, dass er die 50-jährige deutsche Mitarbeiterin und ihren 18-jährigen deutschen Kollegen beleidigte und bedrohte.

Anschließend verlies der Täter das Testzentrum in Richtung Ossenreyerstraße.



Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden:

Zirka 190 cm groß,

50-60 Jahre alt,

Europäisches Erscheinungsbild mit schlanker Gestalt,

Kurze Haare und mit einem schwarzen Basecap bedeckt,

Schwarzer Kapuzenpullover und eine Jacke in der Farbe Khaki mit der Aufschrift "Hilfiger Denim",

Schwarze Hose.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen im Zusammenhang mit der oben genannten Tat geben kann, wird gebeten sich im Polizeihauptrevier Stralsund, unter der Telefonnummer 03831/28900 zu melden oder sich an die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



