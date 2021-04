POL-NB: Festnahme nach versuchtem Diebstahl von Mobiltelefonen

Neubrandenburg (ots) - Am 22.04.2021 kam es um 15:30 Uhr im Vodafone Shop Barth zu einem versuchten Diebstahl mehrerer Mobiltelefon.

Kurze Zeit vorher hatten drei männliche Personen den Vodafone Shop betreten. Während zwei Personen den Mitarbeiter des Shops durch ein Verkaufsgespräch ablenkten, entnahm der dritte Tatverdächtige insgesamt sechs Mobiltelefone aus einer Vitrine, die sich in unmittelbarer Nähe zur Eingangstür befand. Durch ein Geräusch wurde der Mitarbeiter des Shops auf diese Handlung aufmerksam. Geistesgegenwärtig konnte der Mitarbeiter den Tatverdächtigen greifen und bis zum Eintreffen der Polizeivollzugsbeamten des Polizeireviers Barth festhalten. Somit kam es zu keinem Stehlschaden.



Bei dem Tatverdächtigten handelt es sich um 22jährigen Georgier. Dieser wurde vorläufig festgenommen.



Die Ermittlungen zu den beiden weiteren Personen dauern weiterhin an.



im Auftrag



Jörg Hübner



Polizeihauptkommissar

Dezernat 1 / Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Stgraße 6

17033 Neubrandenburg

Tel.: 0395/5582 2131

Email: joerg.huebner@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell