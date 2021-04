POL-ANK: Diebstahl einer Geldbörse ...durch Katze

Ueckermünde (ots) - Gestern Abend (21. April 2021, 20.30 Uhr) meldete ein Hinweisgeber aus dem Amtsbereich Torgelow-Ferdinandshof den Diebstahl seiner Geldbörse aus seiner Wohnung. Hierbei handelte es sich um eine Art Kellnerportemonnaie mit fast 2.000 Euro Bargeld Inhalt. Nach ersten Angaben sei nicht ganz klar, ob es sich hierbei um einen Wohnungseinbruchsdiebstahl oder aber um eine Wegnahme - etwa durch Besucher - handelte.

Die eingesetzten Kräfte des Polizeireviers Ueckermünde begaben sich schließlich zur Wohnung des Hinweisgebers, um der vermeintlichen Diebstahlshandlung auf den Grund zu gehen. Wenig später stellte sich heraus: Das Portemonnaie lag unter dem Bett im Schlafzimmer des Mannes. Offensichtlich hatte die Geldbörse so sehr das Interesse seiner Katze geweckt, dass diese das mutmaßliche Diebesgut vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer verlagert hatte. So kam der Mann nur mit einem Schrecken davon. Künftig wird er sich sicherlich zweimal überlegen, wohin er seinen wertvollen Besitz ablegt.



