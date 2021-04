POL-SN: Einbruch auf Baustelle

Schwerin (ots) - In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch dieser Woche wurde auf der Baustelle am ehemaligen Einkaufszentrum in der Lessingstraße (Weststadt) ein Baucontainer aufgebrochen.



Aus diesem Container wurde hochwertige Technik im Wert von ca. 2.000 Euro entwendet.



Die Polizei schließt nicht aus, dass zum Abtransport des Diebesgutes möglicherweise ein größeres Transportfahrzeug benutzt wurde.



Hinweise zur Tat oder Tathandlung bitte an die Polizei unter 0385/5180-2224 oder per Internetwache unter www.polizei.mvnet.de



Generell bitte die Polizei um Aufmerksamkeit, scheuen Sie sich nicht uns schnell bei verdächtigen Handlungen über den Notruf zu informieren!



