POL-LWL: Zwei Verletzte bei Kollision zweier PKW

Bandenitz (ots) - Beim Zusammenstoß zweier PKW sind am frühen Mittwochabend in Bandenitz zwei Autofahrer verletzt worden. Zur Kollision gegen 18 Uhr kam es ersten Erkenntnissen zufolge, als ein 23-jähriger Fahrer mit seinem PKW ein nach links abbiegendes Auto überholen wollte. Bei dem Zusammenstoß erlitten er und der 72-jährige Fahrer des anderen Autos (beide deutsche Nationalität) jeweils leichte Verletzungen, die anschließend im Krankenhaus behandelt wurden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der zusammen auf zunächst über 13.000 Euro geschätzt wurde.



