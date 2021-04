POL-HWI: Unbekannte brechen Baucontainer auf - Polizei sucht Zeugen

Bad Kleinen (ots) - Wegen des Einbruches in einen Baucontainer in Bad Kleinen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.



Unbekannte Täter haben in der Nacht vom 19. zum 20. April 2021 (17:00 Uhr bis 6:30 Uhr) einen Baucontainer in der Schulstraße in Bad Kleinen gewaltsam geöffnet und aus dem Inneren mehrere Kanal-Lasergeräte im Wert von etwa 10.000 Euro entwendet.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841/203 0, bei der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



