POL-SN: Raub am Dreescher Markt

Schwerin (ots) - Am gestrigen frühen Abend wurde in einem Tabakladen am Dreescher Markt eine 61-jährige Verkäuferin durch einen bisher unbekannten Mann genötigt die Kasse zu öffnen. Der Tatverdächtige entkam anschließend mit mehreren hundert Euro Bargeld.



Nach Angaben der Geschädigten forderte der Mann gegen 18.00 Uhr sein Opfer auf die Kasse zu öffnen. Dabei trug er verdeckt einen pistolenähnlichen Gegenstand.



Unmittelbar nach der Notrufabsetzung leitete die Polizei eine umfangreiche Fahndung nach dem Tatverdächtigen ein. Neben mehreren Streifenwagen kam auch ein Fährtenhund zum Einsatz.

Die Fahndung führte nicht zur Ergreifung des Räubers.



Beschrieben wurde der Mann als auffällig klein (ca. 160 -165 cm). Er sprach akzentfrei deutsch, war mit einer dunklen Hose bekleidet und trug einen grauen Hoodie. Dabei hatte er die Kapuze des Hoodie tief im Gesicht, außerdem trug er eine Mund-Nasenschutz-Maske, sodass das Opfer lediglich die blonden Augenbrauen des Räubers erkennen konnte. Seine Augenfarbe wurde als grau-blau beschrieben.



Das Alter des Tatverdächtigen schätzt die 61-Jährige auf ca. 17 bis 20 Jahre.



Hinweise zur Tathandlung oder zum Tatverdächtigen bitte an die Polizei unter 0385/5180-2224 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de



