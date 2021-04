POL-HRO: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Rostock (ots) -



Am Abend des 20.04.2021 ereignete sich auf der L091 zwischen Buerbeck

und Wamckow ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 51-jähriger

Fahrzeugführer schwerverletzt wurde. Der Fahrer kam aus bisher

ungeklärter Ursache mit seinem SUV in einer Rechtskurve nach links

von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Die Wucht

des Aufpralls war dabei so stark, dass der Baum entwurzelt und

geteilt wurde. Erst an einem weiteren Baum kam das Fahrzeug in

senkrechter Position zum Stehen.

Aufgrund des beherzten Einschreitens zweier Ersthelfer konnte der

51-Jährige schnell aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der Mann wurde

zur weiteren Behandlung mittels Rettungshelikopter ins

Universitätsklinikum Rostock verlegt. Weitere Personen befanden sich

nicht im Pkw. Durch den Unfall musste die L091 auf dem betreffenden

Abschnitt kurzzeitig voll gesperrt werden. Der geschätzte Sachschaden

beläuft sich insgesamt auf 26.000 Euro.





