POL-LWL: Alkoholisierter Fahrradfahrer bei Zusammenprall mit Pkw leicht verletzt - Unfallzeugen gesucht

Pampow (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw hat sich am Montagnachmittag auf der B 321 in Höhe der Ortschaft Pampow ein 34-jähriger Fahrradfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der deutsche Fahrradfahrer an der Ampelkreuzung in Richtung Holthusen die B 321 trotz vermutlich für ihn geltenden Rotlichtes gequert haben. In der weiteren Folge stieß er seitlichen gegen einen Pkw, welcher die Bundesstraße befuhr. Der Fahrradfahrer, welcher sich hierbei leichte Verletzungen zuzog, wies einen Atemalkoholwert von 1,05 Promille auf. Er wurde anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankhaus gebracht. Zudem ist dem Mann eine Blutprobe entnommen worden. Sowohl am Fahrrad als auch am Pkw entstand Sachschaden, welcher vor Ort auf ca. 1000 Euro geschätzt wurde. Die Polizei in Hagenow (03883/6310) ermittelt nun zur genauen Unfallursache und bittet in diesem Zusammenhang, um Hinweise zum vorliegenden Sachverhalt.



