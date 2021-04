POL-LWL: Polizei stoppt Falschfahrer auf der A 24

Parchim / Stolpe (ots) - In der der Nacht zum Dienstag hat die Polizei einen Falschfahrer auf der A 24 aus dem Verkehr gezogen. Der Autofahrer war mit seinem Pkw zwischen den Anschlussstellen Suckow und Parchim in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs. Nach mehreren Hinweisen anderer Verkehrsteilnehmer konnte eine Streifenwagenbesatzung des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Stolpe den 71- jährige Falschfahrer auf der Autobahn nahe der Ortschaft Groß Godems stoppen. Die Polizei ermittelt nun zu diesem Vorfall, bei dem nach eigenen Angaben Übermüdung des Fahrzeugführers nicht ausgeschlossen werden kann. Die Polizei stellte den Führerschein des Autofahrers sicher und erstatte zudem Anzeige gegen ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell