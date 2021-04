POL-ANK: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Wolgast/Usedom (ots) - Heute Morgen (20. April 2021, ca. 07.30 Uhr) ereignete sich auf der Straße der Freundschaft in Wolgast ein Verkehrsunfall, bei dem ein 39-jähriger deutscher Motorradfahrer schwer verletzt worden ist.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr dieser die B 111 bzw. die Straße der Freundschaft aus Richtung Wolgast kommend in Richtung Zinnowitz. Auf der Höhe einer Tankstelle wollte der Motorradfahrer schließlich eine längere Autoschlange überholen und übersah dabei den LKW, welcher gerade das Tankstellengelände verließ und nach links auf die Straße der Freundschaft fahren wollte. Der 39-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem LKW zusammen, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Der 52-jährige deutsche LKW-Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die Straße musste für etwa eine Stunde halbseitig gesperrt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.



