POL-NB: Beamte entdecken Aufzuchtanlage samt Cannabispflanzen in einer Zweiraumwohnung

Neubrandenburg (ots) - Am gestrigen 19.04.2021 gegen 21:45 Uhr wurden die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg wegen des Verdachts der Häuslichen Gewalt zu einem Einsatz in die Cölpiner Straße in Neubrandenburg gerufen.



Als der Wohnungsinhaber der betroffenen Wohnung die Tür öffnete, vernahmen die Beamten starken Cannabisgeruch aus der Zweiraumwohnung. Im Rahmen des weiteren Einsatzes entdeckten sie eine Aufzuchtanlage für Cannabispflanzen in einem der Zimmer. Dabei handelte es sich um ein Zelt mit entsprechender Beleuchtungs-, Heizungs- und Belüftungseinrichtung samt zahlreicher Pflanzen.



Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg wurde zur Spurensuche und -sicherung hinzugerufen. Die Beamten stellten in diesem Zuge u.a. 42 Cannabispflanzen in einer Größe von 30 - 50 cm, 24 Stecklinge sowie diverse Bestandteile der Aufzuchtanlage sicher.



Der 29-jährige deutsche Wohnungsinhaber und nunmehr Beschuldigte muss sich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Der Verdacht der Häuslichen Gewalt bestätigte sich nicht. Die Ermittlungen im Kriminalkommissariat Neubrandenburg dauern an.



