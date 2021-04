POL-HRO: Räuberischer Diebstahl vor Supermarkt

Rostock (ots) - In der Kröpeliner-Tor-Vorstadt kam es gestern Abend zu einem räuberischen Diebstahl vor einem Supermarkt.



Am Abend des 19. April ereignete sich eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern vor einem Lebensmittelladen. Dabei griff ein 33-jähriger Tatverdächtiger einen 21-Jährigen an, brachte ihn zu Boden und biss ihm in die Wange. Zudem beleidigte er ihn. Dem vorausgegangen war ein Besuch des 21-Jährigen in dem Supermarkt, bei dem dieser seine Weste mitsamt seinen Wertsachen im Eingangsbereich des Ladens ablegte. In dieser Weste befanden sich 100 Euro Bargeld, ein Smartphone sowie Airpods. Als der der 33-jährige Tatverdächtige dabei beobachtet wurde, wie er die 100 Euro in seine Hosentasche steckte, sprach der 21-Jährige ihn an. Es kam zur Auseinandersetzung. Der Tatverdächtige flüchtete im Anschluss zu Fuß und warf das Smartphone sowie die Airpods weg. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls auf. Beide Beteiligten sind syrischer Herkunft.



