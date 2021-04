POL-HRO: Verkehrsunfall mit Verletzten in Broderstorf/Ikendorf

Rostock (ots) -



Am 19.04.2021 gegen 19 Uhr kam es in der Ortslage Ikendorf zu einem

frontalen Zusammenstoß zwischen einem Transporter und einem Pkw.

Ersten Ermittlungen zufolge verstieß der 45-jährige Fahrer des

Transporters gegen das Rechtsfahrgebot und kollidierte in einer Kurve

mit dem Pkw.

Sowohl die 61 Jahre alte Fahrerin des Pkw als auch der 45-Jährige

wurden bei dem Unfall schwer bzw. leicht verletzt und durch

Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der

angeforderte Notarzt verlegte mittels Hubschrauber zum Einsatzort.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Des

Weiteren liefen Betriebsstoffe aus, welche durch die Feuerwehr

abgebunden wurden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt

8.000,- Euro. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme voll

gesperrt.



P. Harms

Polizeirevier Sanitz



