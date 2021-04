POL-LWL: Vier Autos in Unfall verwickelt

Rom (ots) - Insgesamt vier PKW waren an einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der B 191 in Rom beteiligt, bei dem ein Autofahrer einen Schock erlitt. Nach ersten Erkenntnissen war ein PKW auf ein verkehrsbedingt abbremsendes Auto aufgefahren. Ein weiterer nachfolgender PKW wich in den Gegenverkehr aus und kollidierte dort mit einem anderen Wagen. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand dabei Sachschaden, der insgesamt auf zunächst ca. 14.000 Euro geschätzt wurde. Zwei beteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die B 191 an der Unfallstelle für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell