POL-LWL: Betrunkener Autofahrer stahl Autokennzeichen

Parchim (ots) - In Parchim hat ein betrunkener Autofahrer am Samstagabend von einem parkenden PKW beide Kennzeichen gestohlen und diese dann an sein Auto montiert. Kurz darauf verschwand der Täter mit seinem Auto. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und die Polizei gerufen. Wenig später hatte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei den flüchtigen Autofahrer auf der B 191 bei Neustadt- Glewe stoppen können und die gestohlenen Kennzeichen sichergestellt. Der 37-jährige Fahrer wies einen Atemalkoholwert von 2,14 Promille auf. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem ist sein PKW weder versichert, noch zugelassen. Gegen den aus Litauen stammenden Mann ist Anzeige wegen Diebstahls, Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kennzeichenmissbrauchs erstattet worden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell