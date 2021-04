POL-NB: Verdächtiger mit mehreren Streifenwagen verfolgt - Zwei Polizisten verletzt in Klinik (LK Vorpommern-Rügen)

Grimmen (ots) -



Heute Mittag gegen 13:00 Uhr haben Polizeibeamte des AVPR Grimmen ein

abgestelltes Auto an einem Waldweg bei Grammendorf kontrollieren

wollen. Zuvor hatte ein Hinweisgeber die Polizei über den dunklen

BMW, in dem sich ein Mann befinden soll, informiert. Das Fahrzeug

habe keine Kennzeichen und soll beschädigt sein. Als die Beamten mit

dem Streifenwagen auf den BMW zufuhren, flüchtete der Fahrer mit dem

Fahrzeug. Während der Streifenwagen sofort folgte, wurden weitere

Einsatzkräfte aus den Revieren Stralsund, Grimmen und Greifswald zur

Unterstützung angefordert. Dabei lag der Fokus für alle eingesetzten

Polizisten in erster Linie darauf, andere Verkehrsteilnehmer sowie

sich selbst durch die Verfolgung nicht zu gefährden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der PKW-Fahrer unter anderem in

Richtung Voigtsdorf und Bretwisch, teilweise mit deutlich mehr als

100 Stundenkilometern durch Ortschaften. Er durchbrach eine

Straßensperre, die durch die Polizei errichtet worden war und rammte

dabei einen Streifenwagen. Auf Höhe eines schmalen Feldwegs wendete

der Fahrer, fuhr plötzlich mit hoher Geschwindigkeit direkt auf einen

Streifenwagen zu. Ein Polizeibeamter gab nach jetzigen Erkenntnissen

einen Schuss aus seiner Waffe ab. Genaueres dazu ist Gegenstand

laufender Ermittlungen. Der BMW-Fahrer raste schließlich frontal in

den Streifenwagen. Dabei wurden zwei Polizisten des AVPR Grimmen so

verletzt, dass sie zur Behandlung ins Klinikum kamen.

Der Verdächtige flüchtete zunächst weiter - mittlerweile war neben

mehreren Streifenwagen auch der Polizeihubschrauber im Einsatz. Der

Flüchtende konnte ein paar hundert Meter nach dem Frontalzusammenstoß

aufgehalten und festgenommen werden. Der 31-jährige Deutsche aus der

Region des Einsatzorts ist nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt

geblieben und befindet sich nun in polizeilichem Gewahrsam. Ein

Drogenvortest fiel bei ihm positiv aus.

Dem polizeibekannten Mann wird unter anderem gefährliche

Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr zur

Last gelegt.

Der bei den Unfällen entstandene Sachschaden an den beteiligten

Fahrzeugen wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.





