POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung - Vermisstes Kind aus Schwerin

Schwerin (ots) - Leon ist ca. 160 cm groß und von schlanker Statur. Er ist Brillenträger und hat kurze rötliche Haare. Bekleidet ist er mit einer schwarzen Jeanshose, einer grauen Strickjacke sowie dunkelbraunen Freizeitschuhen.



Leon verließ die elterliche Wohnung in der Max-Planck-Str. am

Nachmittag des 17.04.2021 gegen 13:30 Uhr. Als er zu der mit dem

Vater vereinbarten Zeit nicht nach Hause zurückkam, informierte

dieser das Polizeihauptrevier Schwerin und meldete seinen Sohn als

vermisst. Die umfangreiche Suche der Polizei führte bisher noch nicht

zum Auffinden des Jungen.



Die sachbearbeitende Dienststelle ist das Polizeihauptrevier Schwerin, Tel. 0385 5180-2224. Hinweise zur vermissten Person können an diese oder jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.



