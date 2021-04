POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen auf der B 96

Groß Nemerow (LK MSE) (ots) - Am 17.04. 2021 ereignete sich um 14.10 Uhr auf der B 96, Höhe der Kreuzung Tollensestraße (Ortseinfahrt Groß Nemerow) ein Verkehrsunfall. Die 1- jährige Verursacherin des Unfalls fuhr aus Fahrtrichtung Neubrandenburg kommend in Richtung Neustrelitz und beabsichtigte mit ihrem PKW VW Golf nach Groß Nemerow abzubiegen. Der zweite Beteiligte (37 Jahre) des Unfalls fuhr aus Richtung Neustrelitz kommend in Fahrtrichtung Neubrandenburg. Die Fahrzeugführerin des VW Golf bog ab, da sie die Geschwindigkeit des entgegen kommenden PKW unterschätzte und missachtete damit die Vorfahrt des Mercedes A 180. Trotz eines eingeleiteten Bremsmanövers konnte der Fahrzeugführer des Mercedes den Zusammenstoß mit der hinteren rechten Fahrzeugseite des VW nicht mehr verhindern.

Beide Fahrzeuge waren infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und von den Rettungskräften in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro.

Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde in der weiteren Folge eingeleitet.

Die Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst



Tel.: 0395/ 5582 2223



Fax: 0395/ 55825 20226

E- Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell