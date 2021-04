POL-NB: Brand von zwei Fahrzeugen

Stralsund (LK VR) (ots) - Am 17.04.2021 gegen 12:15 Uhr kam es in einem Garagenkomplex in der Hugo-Wolf-Straße in Stralsund zu einem Brand, bei welchem zwei Fahrzeuge vollständig ausbrannten.



Der deutsche Fahrzeughalter eines Renault Transporters führte Reinigungsarbeiten an seinem Fahrzeug durch. Dazu wurde der Transporter vor der Garage abgestellt. Während sich der Halter in der Garage befand, bemerkte dieser, dass es im vorderen Fahrzeuginnenraum des Transporters zu einer Rauchentwicklung kam. Unverzüglich versuchte der Halter den Brand zu löschen, verletzte sich dabei jedoch an der Hand. Er zog sich leichte Verbrennungen zu, welche durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt wurden.

In weiterer Folge sprang der Anlasser des Transporters an, so dass der Transporter sich bewegte und gegen einen, ebenfalls vor Ort, abgestellten PKW Skoda stieß.

Beide Fahrzeuge gingen anschließend in Flammen auf. Die Feuerwehr Stralsund war vor Ort. Dennoch brannten beide Fahrzeuge vollständig aus.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.



Der Kriminaldauerdienst Stralsund war ebenfalls vor Ort. Durch die eingesetzten PVB konnten keine Anhaltspunkte für mögliche Straftaten festgestellt werden.



