POL-LWL: Verkehrshinweis Parchim

Parchim (ots) - Im Zusammenhang mit dem Demonstrationsgeschehen am heutigen Samstagnachmittag in Parchim (wir informierten) werden Verkehrsteilnehmer und Teilnehmer der Demonstration gebeten, die Parkplätze im Bereich der Innenstadt und im Bereich der Festwiese Bergstraße/Friedhofsweg zu meiden und stattdessen die Parkplätze Fischerdamm und Burgdamm sowie den Parkplatz im Bereich des Sportforums Ziegendorfer Chaussee zu nutzen.



