POL-HRO: Schwerer Raub in Schwerin Mueßer Holz

Schwerin (ots) - Am 16.04.2021, gegen 17:30 Uhr, kam es im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz zu einem schweren Raub.



Vermutlich acht Tatverdächtige verfolgten den 18-jährigen deutschen

Geschädigten, brachten diesen zu Boden und wirkten in der Folge

gemeinschaftlich mittels Fußtritten und Faustschlägen auf ihn ein.

Während der Auseinandersetzung soll einer der Tatverdächtigen zudem

ein Messer mit ca. 10 cm Klingenlänge gezogen und versucht haben, den

am Boden liegenden Geschädigten zu verletzen. Dies konnte jedoch

durch die Hilfe eines couragierten Zeugen unterbunden werden. Der

Geschädigte erlitt eine Schulterprellung und eine Blutung im Bereich

der Nase. Die Verletzungen konnten vor Ort durch den Rettungsdienst

behandelt werden. Darüber hinaus wurde das Smartphone des

Geschädigten im Zuge des Geschehens entwendet. Durch umfangreich

eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnten bisher vier deutsche

Tatverdächtige ermittelt werden. Bei der Durchsuchung einer

tatverdächtigen Person wurde das zuvor entwendete Smartphone

aufgefunden und durch die Polizei beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei

hat die Ermittlungen aufgenommen.



Bislang konnten noch nicht alle Täter ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Schwerin unter 0385 5180-2224 oder via Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Maria Potratz

Polizeihauptrevier Schwerin



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Katja Marschall Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell