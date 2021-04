POL-HST: Zeugenaufruf zu Schmierereien an der Seebrücke Zingst

Zingst (ots) - Am Freitag dem 19. März 2021 kam es in den Vormittagsstunden an der Seestraße im Ostseebad Zingst zu einer Sachbeschädigung.



Nach aktuellen Ermittlungen wurde im Zugangsbereich der Seebrücke durch einen oder mehrere derzeit unbekannte Tatverdächtige ein Schriftzug mittels Sprühfarbe aufgetragen. Es handelt sich um ein zirka vier mal vier Meter großes Graffiti, welches auf den Bodenbelag gesprüht wurde.



Durch die Sachbeschädigung ist der Gemeinde ein geschätzter Schaden von 500EUR entstanden.



Zeugen, die zum fraglichen Zeitraum den Vorfall oder auffällige Personen beobachtet haben oder weitere Straftaten bemerkt haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Barth unter der Telefonnummer 038231/6720, die Internetwache der Landespolizei MV unter~www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



