POL-HRO: Bedrohung mit Schreckschusswaffe in Güstrow

Am 15.04.2015 gegen 16:30 Uhr kam es in Güstrow in der Niklotstraße

bei einem dortigen Spielplatz zu einer Bedrohungshandlung.



Der 37-jährige deutsche Beschuldigte stand anfangs oberkörperfrei auf

seinem Balkon und richtete seinen gestreckten Arm auf eine Gruppe

Eltern mit deren Kindern. Wenige Minuten später verließ er seine

Wohnung und ging mit einer Holzlatte in der erhobenen Hand

zielgerichtet in Richtung der Geschädigten.

Auf Nachfrage ob jemand Stress will, zog dieser plötzlich einen

pistolenähnlichen Gegenstand aus seinem Hosenbund und richtete diesen

auf die drei Erwachsenen. Die Geschädigten wichen vor dem Mann zurück

und dieser entfernte sich in Richtung eines Wohnblocks.



Nach Eintreffen der Polizei konnte der Beschuldigte kurze Zeit später

vor seiner Wohnanschrift angetroffen und festgenommen werden.

In einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde eine

Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt. Aufgrund der

Alkoholisierung des Beschuldigten (2,66 Promille) wurde in Absprache

mit der Staatsanwaltschaft eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Der

Beschuldigte befindet sich weiterhin in polizeilichem Gewahrsam



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Bedrohung und Verstoß

gegen das Waffengesetz aufgenommen.



Im Auftrag



Pascal Geisler

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell