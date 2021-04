POL-HRO: Pressemitteilung zum Einsatz flüchtende Täter im Zusammenhang mit einem KfZ-Diebstahl

Rostock-Brinckmansdorf (ots) -



Am Donnerstag, den 15.04.2021, gegen 15:40 Uhr konnte im Rahmen der

Streifentätigkeit durch Polizeikräfte im Roggentiner Weg in

Rostock-Brinckmansdorf, ein in der Nacht zuvor in Rostock entwendeter

PKW, VW T6 Multivan, festgestellt werden. Bei dem Versuch den

Kleinbus, besetzt mit zwei männlichen Personen, zu stoppen, flüchtete

dieser vor den Polizeibeamten. Im Verlauf der Nacheile verursachte

der Fahrer des flüchtigen Fahrzeugs einen Verkehrsunfall im

Roggentiner Weg. Die zwei Insassen des geschädigten Fahrzeugs blieben

dabei unverletzt, es entstand Sachschaden.



Das Fahrzeug hielt schließlich an und zwei männliche Personen

flüchteten fußläufig in Richtung Kleingartenanlage Brinckmansdorf.

Die Polizei brachte einen Diensthund, diverse Funkstreifenwagen und

den Polizeihubschrauber zum Einsatz.



Beide flüchtigen Täter (polnisch, 25 und 26 Jahre alt) konnten im

Nahbereich von den Polizeibeamten festgestellt und vorläufig

festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die

Kriminalpolizei Rostock.



Im Auftrag



Christine Teschen

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Katja Marschall Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell