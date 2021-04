POL-HRO: Brand einer Carportanlage in 19075 Lehmkuhlen

Lehmkuhlen (ots) -



Am 16.04.2021 gegen 00:30 Uhr kam es in Lehmkuhlen zum Brand einer

Carportanlage.



Aus bisher ungeklärter Ursache geriet eine Carportanlage, bestehend

aus acht Carports in Brand. Angrenzende Wohnhäuser kamen nicht zu

Schaden, Personen wurden nicht verletzt.



Ein älterer PKW VW Golf, der unter einem Carport stand geriet

ebenfalls in Brand. Die gesamte Anlage, als auch der PKW wurden bei

dem Brand vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf

ca. 50.0000 Euro geschätzt.



Zur Brandbekämpfung kamen vier freiwillige Feuerwehren mit 36

Kameraden und 7 Fahrzeugen zum Einsatz.



Die Brandursache ist bislang noch unklar, die Polizei hat

diesbezüglich vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.



Im Auftrag



Karsten Dommer

Polizeirevier Hagenow



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Katja Marschall Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell