POL-HRO: Polizei bittet um Mithilfe nach Raubstraftat in Dierkow

Rostock (ots) -



Am Freitag, den 16.04.2021 gegen 01:30 Uhr ereignete sich eine

Raubstraftat im Dierkower Damm, Höhe der Hausnummer 39c.

Die 38-jährige Geschädigte wurde von dem ihr entgegenkommenden Täter

angesprochen und zur Herausgabe ihres Fahrrades aufgefordert. Als sie

dies ablehnte, stieß der Mann sie zu Boden, ergriff das Fahrrad und

fuhr damit in Richtung der Holzhalbinsel davon.

Die Frau blieb unverletzt.



Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu dem geschilderten

Sachverhalt.



Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- ca. 25 Jahre

- ca. 170 cm groß, schlanke Gestalt

- bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze

- dunkle Mundbedeckung, eventuell ein Tuch oder Schal

- sprach fließend und akzentfrei Deutsch



Bei dem geraubten Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes

Damenfahrrad der Marke "Fischer" mit Körben am Lenker sowie hinter

dem Sattel.



Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der

Telefonnummer 0381 49161616 oder jeder andere Polizeidienststelle

entgegen.



Im Auftrag



Isabell Damaschke

PR Dierkow



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Katja Marschall Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell