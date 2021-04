POL-HST: Nachmeldung zum Brand in einer Produktionshalle in Sassnitz

Sassnitz (ots) - Wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg heute (15.04.2021) um 05:15 Uhr berichtete kam es in der vergangenen Nacht zu einem Brand in einer Produktionshalle der Rügen Fisch AG in Sassnitz (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4889265).



Am heutigen Vormittag erfolgte die Brandortuntersuchung durch Beamte der Kriminalpolizei Sassnitz und einen Brandursachenermittler. Unter Vorbehalt eines schriftlichen Gutachtens des Brandursachenermittlers wird nach gegenwärtigem Kenntnisstand davon ausgegangen, dass ein technischer Defekt ursächlich für diesen Brand war. Aktuell bestehen keine Anhaltspunkte für eine strafbare Handlung.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Mathias Müller

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell