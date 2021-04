LWSPA M-V: ehemaliger Fischkutter gesunken

Details anzeigen gesunkener Fischkutter gesunkener Fischkutter

Hafen Greifswald-Eldena (ots) - Am 15.04.2021 gegen 05:45 Uhr meldete ein Hinweisgeber, dass der ehemalige Fischkutter "Johanna" mit Schlagseite an seinem Liegeplatz auf dem Ryck in Greifswald Eldena auf Grund liegt.

Die Ursache für die vollständige Flutung des 24m- Kutters ist momentan unbekannt. Nach jetzigem Kenntnisstand sind bei dem Ereignis keine Personen verletzt worden.

Da aus dem Schiff geringe Mengen einer ölhaltigen Substanz ins Gewässer gelangten, wurde ein Ölschlengel ausgebracht.

Ein Tauchereinsatz zur Absuche des Schiffsbodens und der Außenhaut ist für heute (15.04.2021) Mittag geplant.

Es wurden Maßnahmen zum Aufrichten und Stabilisieren des Kutters eingeleitet.

Die Ermittlungenzu dauern an.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle Robert Stahlberg

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Wasserschutzpolizeiinspektion Wolgast

Telefon: 03836/23720

Fax: 03836/237219

E-Mail: wspi-wolgast@lwspa-mv.de

www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/





Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell