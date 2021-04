POL-LWL: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der BAB 24

Wittenburg / Stolpe (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 24 zwischen Wittenburg und Zarrentin sind am Mittwochnachmittag drei Autoinsassen leicht verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache war eine 28-jährige Autofahrerin nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, worauf sich ihr PKW überschlug. Dabei erlitten die aus Afghanistan stammende Fahrerin und ihre 11 und 3 Jahre alten Kinder leichte Verletzungen. Sie wurden anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Unfallauto entstand erheblicher Sachschaden, der vor Ort zunächst auf über 30.000 Euro geschätzt wurde. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen musste die BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg zeitweilig voll gesperrt werden.



