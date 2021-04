POL-HRO: Drogenbeeinflusst in den Gegenverkehr

Rostock (ots) - 14. April 2020, gegen 12.30 Uhr in der Bertolt-Brecht-Straße in Rostock: Der 32-jährige Fahrer eines Pkw Renault befuhr die Abfahrt der Stadtautobahn in Richtung Evershagen. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen kam der Mann beim Durchfahren der Rechtskurve mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn nach links in den Gegenverkehr ab. Ihm kam ein 50-Jähriger mit einem Pkw Ford Transit in Richtung Innenstadt entgegen. Beide Autos stießen zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, wurden sie durch ein Unternehmen abgeschleppt.



Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme wurde der 32-Jährige einem Drogenschnelltest unterzogen. Aufgrund des positiv ausgefallenen Tests ist eine Blutprobenentnahme durchgeführt worden. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein, benachrichtigte die Führerscheinstelle und fertigte eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Rostocker Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Die Verkehrsunfallbeteiligten sind deutscher Herkunft.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Ellen Klaubert

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell