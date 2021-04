POL-NB: Brand in einer Produktionshalle der Rügen Fisch AG in Sassnitz

Sassnitz (ots) - Am 15.04.2021 wurde der Rettungsleitstelle V-R gegen 00:30 Uhr ein Brand in einer Produktionshalle der Rügen Fisch AG in Sassnitz mitgeteilt. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es im Bereich der Gebäudedecke zu einem Schwelbrand, welcher durch die umgehend eingesetzten Feuerwehren Sassnitz, Binz, Sagard und Lietzow gelöscht werden konnte.

Die zum Zeitpunkt des Brandausbruches in der Halle befindlichen Personen (8) konnten diese unbeschadet verlassen.

Durch den Kriminaldauerdienst Stralsund wurden die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Gegenwärtig wird ein technischer Defekt als brandursächlich angenommen.

Durch das Brandgeschehen ist nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von etwa 400.000 Euro entstanden.



