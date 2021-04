POL-HRO: Vermisste Kinder und Jugendliche verwüsten Gartenlaube - Jugendlicher festgenommen und in U-Haft verbracht

Rostock (ots) - Am Vormittag des 13. April 2021 wurden mehrere Kinder und Jugendliche beobachtet, die eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage im Rostocker Groß Kleiner Weg zerstörten.



Zwei Randalierer und eine Randaliererinnen konnten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Drei weitere Flüchtige wurden im Zuge der Absuche von den eingesetzten Polizeikräften festgestellt. Bei den sechs Personen handelt es sich um zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren sowie um vier Jungs im Alter von 9 bis 15 Jahren. Fünf der Tatverdächtigen waren zu diesem Zeitpunkt bei der Polizei als vermisst gemeldet. Alle Beteiligten sind deutscher Nationalität und bereits zuvor polizeilich in Erscheinung getreten. Der 15-Jährige ist der Polizei wegen Diebstahls- und Betäubungsmitteldelikten und Sachbeschädigung sowie als Dauerausreißer bekannt. Dieser wurde festgenommen und durch die Kriminalpolizei vernommen. Die Polizei arbeitete auch in diesem Fall eng mit der Staatsanwaltschaft zusammen. Am heutigen Tage wurde vom Amtsgericht Rostock ein Haftbefehl zur Untersuchungshaft wegen Wiederholungsgefahr erlassen. Der 15-Jährige wird nunmehr in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.



Neben einem Bild der großen Verwüstung boten sich den Augen von Zeugen und Polizisten ebenfalls frische Graffitischmierereien. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Entsprechende Strafanzeigen wurden erstellt, die nunmehr eine weitere Bearbeitung von der Kriminalpolizei erfahren.



